الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة توافق على قيد أسهم شركة "طاقة عربية"

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وافقت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، على قيد أسهم شركة "طاقة عربية" (TAQA.CA) قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح. 

وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة: "يمثل قيد شركة طاقة عربية تتويجاً لمجهوداتنا في التواصل مع شركات القطاع الخاص، حيث نستهدف جذب الشركات القوية التي تعمل في قطاعات تتفاعل إيجابياً مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري".

وهنأ الدكاني مجلس إدارة وقيادات شركة "طاقة عربية" على القيد، وأثنى على جهودهم وتعاونهم خلال إتمام مراحل القيد، مما يدل على إيمانهم بأهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا، من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليًا ودوليًا.

وصرح خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة "طاقة عربية"، بأن الموافقة على قيد أسهم الشركة تعد تأكيدًا على ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري وفرص نموه الكبيرة في السنوات القادمة. 

وأضاف: "يأتي هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الاستقرار والإنجازات التي تمت في قطاع الطاقة في مصر، وكذلك 25 عامًا من النجاح والخبرة لشركة طاقة عربية".
كما أوضح  أبو بكر أن شركة "طاقة عربية" تعمل في الفترة المقبلة على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها ومحفظة المشروعات لديها في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة فى الفترات المقبلة.

قيـــد أسهــــم شركة طاقة عربية ادارة البورصة المصرية قيدا مؤقتا بغرض التداول المباشر بدون طرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية قيد شركة طاقة عربية تتويجا لمجهوداتنا في التواصل مع شركات القطاع الخاص الموافقة على قيد أسهم الشركة تعد تأكيد ا على ثقتنا الكبيرة في الاقتصاد المصري

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