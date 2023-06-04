الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 .. رابط مفتوح
البحث عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023، والاستعلام عنها بدون الرقم القومي من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل» ؛ توفيرًا للجهد والوقت.
الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة مصر الرقمية
وفي هذا التقرير نستعرض خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة:-
-الدخول إلى موقع مصر الرقمية من https://ppo.gov.eg
-تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع أو انشاء حساب جديد برقم الهاتف بكل سهولة.
-اختيار مركباتي.
-الضغط على الاستعلام عن مخالفات السيارة.
-اختيار بدء الخدمة.
-أدخل رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أم أرقام فقط.
ستظهر نتيجة الاستعلام بالتفصيل.
وتأتي نماذج مخالفات المرور التي يمكن الاستعلام عنها الكترونيًا :-
-تجاوز السرعة المحددة.
-عدم ارتداء حزام الأمان.
-استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
-عدم الالتزام بقواعد الأولوية.
-الانحراف عن مسار الطريق.
-الوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف.
-القيادة بسرعة عكسية.
التظلم على مخالفات المرور 2023
-الدخول على موقع النيابة العامة
-الضغط على التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»
-تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
-تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
-تظهر شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
-ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب».
-يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
-ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف المسجل .