إخلاء سبيل طالبة انتحلت صفة شقيقتها لأداء امتحان دبلوم في كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بإخلاء سبيل طالبة، انتحلت صفة شقيقتها وأدت الامتحان بدلًا منها في كرداسة.

تباشر جهات التحقيق، واقعة انتحال طالبة بالصف الثالث الإعدادي، صفة شقيقتها،الطالبة بالصف الثالث الثانوي بأداء امتحان بدلا منها في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن الطالبة انتحلت صفة شقيقتها وأدت امتحان لمادة قوانين العمل والتأمينات في دبلوم تجارة.

وورد بلاغا لمركز شرطة كرداسة، باشتباه مراقبي الامتحان بمدرسة ثانوي تجاري، بطالبة تؤدي الامتحان، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أنها تؤدي الامتحان بدلا من شقيقتها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.