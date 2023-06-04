حبس المتهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة في المطرية

قررت نيابة المطرية اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة باستخدام سلاح أبيض سكين بمنطقة المطرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ولقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر دخوله في مشاجرة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين مقتل «عناني. ا» بطعنات سكين سددها له آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ المتهم بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.