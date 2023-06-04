الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة في المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة باستخدام سلاح أبيض سكين بمنطقة المطرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ولقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر دخوله في مشاجرة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين مقتل «عناني. ا» بطعنات سكين سددها له آخر بسبب خلافات بينهما ولاذ المتهم بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

أجهزة الأمنية اخطارا إدارة شرطة النجدة التحريات الأمنية التحقيق السكين المتهم بقتل شاب

الأكثر قراءة

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

نص كلمة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس موريتانيا

حبس المتهم بقتل طفل فى المرج

تعالى نتحاسب.. كواليس أزمة "السرقة" بين مصطفى كامل والوسيمى وإحالة الأخير للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)