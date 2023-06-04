الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الدوري السعودي وراء رفض راموس لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

يحوم الغموض حاليًا حول مستقبل النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل راموس عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.            

راموس يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بسبب رغبته في الانتقال للدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على راموس تجديد عقده لمدة موسمين، وسيتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

ولكن راموس رفض عرض باريس سان جيرمان، نظرًا لرغبته في خوض تحدٍ جديد في الدوري السعودي بالموسم المقبل 2023-2024.

 

ولم تكشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن اسم النادي السعودي الذي يريد الحصول على خدمات راموس، صاحب الـ37 عامًا، في الصيف.

وشددت الصحيفة في تقريرها، أن راموس يدرس جميع العروض المُقدمة له، من أجل الاستفادة المادية الأكبر منها، واللعب في مستوى عالٍ وبشكل منتظم.

ولعب راموس 58 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي أشارت إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي من خلال بوابة الهلال، بعد تأكد رحيله أيضًا عن صفوف باريس سان جيرمان.

كذلك يقترب النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، حيث أبدى نادي اتحاد جدة السعودي رغبته في الحصول على خدماته خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سبق نجوم الكرة، بعد انضمامه إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

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