الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 5 أطنان سلع غذائية فاسدة داخل مصنع بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مفتشي الأغذية بالصحة ومجلس مدينة قطور، من مصادرة نحو 5 أطنان سلع غذائية مغشوشة وفاسدة، داخل مصنع لمنتجات السلع والمواد الغذائية بمركز قطور، وتم التحفظ على المضبوطات والمعدات وغلق وتشميع المصنع.

وكانت حملة بقيادة محمد أبوهاشم وكيل الوزارة، تفقدت الحالة التموينية بدائره مركز قطور، وأسفر التفتيش عن ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة مواد غذائية وذلك لإدارة النشاط بدون ترخيص ولحيازة سلع منتهية الصلاحية وحيازة سلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وحيازة سلع مدونة عليها بيانات مخالفة للحقيقة.

وتم التحفظ على طن دقيق بدون فواتير دالة على مصدرها، ونصف طن ذرة صفراء منتهية الصلاحية، وطن و300 كيلو ذرة صفراء مجهولة المصدر، وطنين ونصف طن سميد ذرة بدون فواتير دالة على مصدرها، و650 كيلو خلطة بانيه مجهولة المصدر، و750 كيلو ملح بدون فواتير دالة على مصدرها، و300 كيلو خلطة فيجيتار مدونة عليها بيانات وهمية مخالفة للحقيقة، و10 آلاف كيس مسحوق جيلي بدون بيانات دالة على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، و4 ماكينات تغليف وتعبئة مواد غذائية الخاصة بمنتجات المصنع، و9 كيلو أكياس تغليف وتعبئة مواد غذائية الخاصة بمنتجات المصنع، و5 آلاف كرتونة ورقية للمنتجات النهائية الخاصة بالمصنع.

وتم سحب عينات بمعرفة مفتشي الأغذية، وتم غلق المكان وتشميعه بمعرفة الوحدة المحلية، وضبط المتهم، وتحرير المحضر حضوريًا، والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

مصادرة نحو الافريقي سلع غذائية مغشوشة وفاسدة داخل مصنع

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