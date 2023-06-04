الرئيس الموريتانى: حق لنا جميعًا الاعتزاز بالإنجازات فى مصر فقوتها هى قوة الأمة

قال الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إنه حق لنا جميعا أن نعتز بالإنجازات في مصر فقوتها هي قوة الأمة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الأحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مصر هي أرض الكنانة وأهنئكم والشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي".

وتابع: "أؤكد ما تمثله مصر في وجداننا جميعا كعرب"، مشددًا على دورها البارز الذي لعبته وما زالت تلعبه في القضايا الكبرى لأمتينا العربية والإسلامية.