الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

مرتبات
مرتبات

يزداد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023  في حالة من الترقب للموعد خاصة أن هذا الشهر هو موعد عيد الأضحى المبارك ويسعى الكثيرين للتجهيز للعيد الكبير والاحتفال به.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

نعرض خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وفق حجول الصرف الذي أعلنته وزارة المالية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة.

يبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة من الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو الجاري.

ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر مايو الاربعاء  7 يونيو والخميس  8 يونيو والأحد 11 يونيو.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. والجدول المعتمد للصرف

صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى 

وجاء صرف مرتبات يونيو بشكل مبكر بداية من الأحد 18 يونيو، وذلك لحلول عيد الأضحى المبارك في نفس الشهر ويكون موعده الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عيد الأضحى الثلاثاء 27 يونيو 2023.

جدول صرف المرتبات للقطاعات المختلفة 

الأحد 18 يونيو 2023  صرف رواتب موظفي وزارة (القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، البترول).

الاثنين 19 يونيو 2023: صرف رواتب موظفي وزارة (الاتصالات، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السياحة والآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف).

الثلاثاء 20 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي وزارة (الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي).

الأربعاء 21 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي (مجلس النواب، المجلس القومي للحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطمي، المجلس الأعلى لنتظيم الأعلام، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات).

الخميس 22 يونيو 2023: صرف مرتبات موظفي وزارة (الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.

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تبدأ يوم 18.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

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أخبار فاتتك| "الأرصاد" تُحذر من طقس اليوم ومواعيد صرف مرتبات يونيو

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