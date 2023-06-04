الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صبرى عبدالمنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه: "بينهم صديقى"

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم

تعرف الفنان صبري عبدالمنعم على المتهمين الثلاثة المتورطين بالنصب عليه في واقعة بيع شقته بمنطقة المقطم، ووجّه لهم تهم النصب والاحتيال عليه، مستغلين حالته المرضية وإجراء عملية زراعة جهاز ضبط قلب.

وأكد الفنان، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أن من بين المتهمين أحد أصدقائه على صلة به منذ ما يقرب من 15 سنة، وذلك خلال عرض المتهمين عليه، ومواجهتهم به.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات، ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

الفنان صبري عبدالمنعم النصب النصب والاحتيال شركة المقاولات بيع الشقة

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

أمين مجذوب لـ"الدستور": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان "فرصة تاريخية"

الشرطة تطارد متهما شرع فى قتل صبى بأرض اللواء

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)