صبرى عبدالمنعم يتعرف على المتهمين بالنصب عليه: "بينهم صديقى"

تعرف الفنان صبري عبدالمنعم على المتهمين الثلاثة المتورطين بالنصب عليه في واقعة بيع شقته بمنطقة المقطم، ووجّه لهم تهم النصب والاحتيال عليه، مستغلين حالته المرضية وإجراء عملية زراعة جهاز ضبط قلب.

وأكد الفنان، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أن من بين المتهمين أحد أصدقائه على صلة به منذ ما يقرب من 15 سنة، وذلك خلال عرض المتهمين عليه، ومواجهتهم به.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات، ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.