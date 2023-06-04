"بيزنطيو مصر" يحتفلون بعيد جميع القديسين وذكرى رئيس أساقفة القسطنطينية

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر، الأحد، بأحد جميع القدِّيسين وذكرى متروفانيس رئيس أساقفة القسطنطينيّة الذي كان أسقف بيزنطية سنة 306، وانتقل إلى الله في مثل هذا اليوم من سنة 314.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن ثقل الصليب الذي حمله الرّب يسوع المسيح ليس سوى نتيجة للانحطاط البشري، مُرفقًا بسيلٍ من الخطايا والمعاناة التي أصابت الإنسانيّة. فأضحى معنى درب الصليب تحرير العالم من هذا الحِمل الثّقيل... وإذ أمسى الاتحاد بالرّب يسوع المسيح سعادتنا، والتقدّم نحو هذا الاتحاد بركتنا على هذه الأرض، فإنّ حبّ الصليب لا يتناقض أبدًا مع فرحنا بكوننا نكون أبناء الله. إنّ المساعدة في حمل صليب المسيح تعطي فرحًا نقيًّا وعميقًا.

إنّ الذين مُنِحوا هذه القدرة وهذه القوّة، أي بناة ملكوت الله، هم أولاد الله الحقيقيون. إنّما تفضيل درب الصليب لا يعني أن نندم على رؤية "الجمعة العظيمة" تمرّ ومعها تتميم سرّ الفداء: فالمخلَّصون وحدهم، أولاد النّعمة، يستطيعون أن يحملوا صليب الرّب يسوع المسيح. ووحده الاتحاد بالقائد الإلهي يمنح المعاناة الإنسانيّة قوّة الندامة والتّوبة.

أمّا الوقوف والتقدّم في دروب هذه الأرض الوعرة والموحلة والجلوس مع الرّب يسوع المسيح على العرش السماوي عن يمين الآب ومشاطرة أولاد هذا العالم ضحكهم وبكائهم والتهليل للربّ مع أجواق الملائكة، فإنّ هذه هي الحياة المسيحيّة إلى حين يطلّ صباح الأبديّة.