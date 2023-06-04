الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"بيزنطيو مصر" يحتفلون بعيد جميع القديسين وذكرى رئيس أساقفة القسطنطينية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر، الأحد، بأحد جميع القدِّيسين وذكرى متروفانيس رئيس أساقفة القسطنطينيّة الذي كان أسقف بيزنطية سنة 306، وانتقل إلى الله في مثل هذا اليوم من سنة 314.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن ثقل الصليب الذي حمله الرّب يسوع المسيح ليس سوى نتيجة للانحطاط البشري، مُرفقًا بسيلٍ من الخطايا والمعاناة التي أصابت الإنسانيّة. فأضحى معنى درب الصليب تحرير العالم من هذا الحِمل الثّقيل... وإذ أمسى الاتحاد بالرّب يسوع المسيح سعادتنا، والتقدّم نحو هذا الاتحاد بركتنا على هذه الأرض، فإنّ حبّ الصليب لا يتناقض أبدًا مع فرحنا بكوننا نكون أبناء الله. إنّ المساعدة في حمل صليب المسيح تعطي فرحًا نقيًّا وعميقًا. 

إنّ الذين مُنِحوا هذه القدرة وهذه القوّة، أي بناة ملكوت الله، هم أولاد الله الحقيقيون. إنّما تفضيل درب الصليب لا يعني أن نندم على رؤية "الجمعة العظيمة" تمرّ ومعها تتميم سرّ الفداء: فالمخلَّصون وحدهم، أولاد النّعمة، يستطيعون أن يحملوا صليب الرّب يسوع المسيح. ووحده الاتحاد بالقائد الإلهي يمنح المعاناة الإنسانيّة قوّة الندامة والتّوبة.

أمّا الوقوف والتقدّم في دروب هذه الأرض الوعرة والموحلة والجلوس مع الرّب يسوع المسيح على العرش السماوي عن يمين الآب ومشاطرة أولاد هذا العالم ضحكهم وبكائهم والتهليل للربّ مع أجواق الملائكة، فإنّ هذه هي الحياة المسيحيّة إلى حين يطلّ صباح الأبديّة.

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

"التعليم" تعلن حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (صور)

نتيجة "إعدادية بني سويف" بالاسم ورقم الجلوس فقط

"تعليم بني سويف" تحدد موعد فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)