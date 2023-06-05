كيف تحول نقاط ضعفك إلى قوة؟.. خبيرة إرشاد نفسي توضح

تعتبر عملية تحويل نقاط ضعفك إلى قوة لم تعد مستحيلة فهناك الكثير من الخطوات الطبية التي يجب أن يتابعها الشخص ليغير شخصيته إلى الأفضل ولتغير نمط الحياة.

وتستطيع الآن أن تغير من نفسك بكل سهولة من خلال السطور التالية بعد تعليق الدكتورة ريهام عبدالرحمن، الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي بجامعة القاهرة، لتطوير الذات.

قالت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي بجامعة القاهرة، إن الإنسان في البداية يجب أن يقوم باكتشاف مناطق القوة والضعف في شخصيته فهذا عامل مهم جدا لنجاح الإنسان في حياته الخاصة

وأضافت خلال حديثها لـ “الدستور”، أنه يجب على الشخص أن يراقب ذاته لأن ذلك يعتبر جزء من الوعي ليعرف شخصيته على سبيل المثال يراقب نفسه في أوقات الغضب أو السعادة أو وقت الحزن لأنها ستعبر عن سلوكه أو حالة الإنسان، ويجب أن ينظر إلى المنظومة الرباعية في شخصيته وهي القناعات والأفكار والمعتقدات والقيم السليمة.

وأكدت أنه يجب على الإنسان النظر إلى نفسه هل يفكر بطريقة إيجابية؟، وهل هذا السلوك هو ما تربينا عليه في المجتمع المصري، ومن ضمن أسرار اكتشاف نقاط القوة والضعف في الشخصية أنه على الإنسان كتابة الصفات التي تعود عليه بفرص النجاح وأيضاً عليه أن يكتب الأشياء التي تمثل له تهديدات له في الحياة كافتقاد الثقة بالنفس، أو الخجل أو عدم القدرة على التحدث مع الغرباء أو مقارنة الذات بالأخرين كل ذلك صفات سلبية تعود بالإنسان إلى الخلف.

وأوضحت أنه يجب أن يستعين الإنسان بشخص صادق وأمين سواء أحد المختصين في علوم تطوير الذات أو أحد الأصدقاء المقربين أو شخص من أفراد الأسرة لأنهم سيكونوا صادقين معه عند سؤاله سؤال مباشر مثل ما هي مميزاتي وعيوبي؟، وعليه أن يتقبل حكم هؤلاء الأشخاص.