"يخسر درجاته في هذه الحالة".. تحذيرات ومحظورات على طلاب الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعميم بعض المحظورات على طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 والتى تنطلق فى 12 يونيو المقبل وتنتهى فى 15 يوليو المقبل.

وأخطرت الوزارة المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بعدة تنبيهات معممة على المدارس أنه ممنوع منعًا باتًا العلامة على إجابتين فى البابل شيت وإلا لم تُحسب الدرجة على السؤال، وحذرت الوزارة من هذا الأمر حتى لا يخسر الطالب فى درجاته.

وشددت الوزارة خلال المحظورات التى عممتها على طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات أنه ممنوع الدخول بأي كتيبات وأنه سوف يتم استخدام ورق المفاهيم فقط على أن يُسلم فى نهاية اللجنة حتى يتم استخدامه فى السنوات المقبلة.

كما نبهت المديريات على المدارس الثانوية التى يوجد بها لجان أنه ممنوع التأخير على دخول اللجان وأن التأخير المسموح به 15 دقيقة فقط.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن معلومات هامة خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 وهى كالتالى:

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة.

تمثل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت.

لن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

يتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.

توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.