"بيتنمر عليا".. اعترافات قاتل طفل المرج بعد دفنه في خرسانة

اعترف الطفل المتهم بقتل آخر في المرج يبلغ من العمر 14 عامًا، وإخفاء جثته، وإيهام والده بأنها واقعة تغيب، ما دعا الأخير لتحرير محضر تغيب بقسم شرطة المرج عن اختفاء نجله، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقال الطفل المتهم بقتل طفل المرج أمام رجال المباحث، إن المجني عليه كان دائم التنمر عليه، فقرر معاقبته والتخلص منه، فاستدرجه لأعلى الطابق الأخير بأحد المنازل وتعدى عليه بأداة حادة (موس)، وقطع له شرايينه، حتى لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وأضاف الطفل المتهم أمام رجال مباحث قسم شرطة المرج، أنه خشي المساءلة القانونية عن مقتل طفل المرج، فوضعه أسفل طبقة أسمنتية، ونظّف مسرح الجريمة، ولاذ بالهرب من المنطقة، خشية الملاحقة الأمنية.

كثف رجال الأمن من جهودهم لكشف لغز الطفل المتغيب، وفحصوا كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان وتتبعوا خط سير الطفل المجني عليه، حتى توصلوا لآخر محطاته، وهو أحد العقارات المجاورة لمنزله.

بفحص العقار توصلوا إلى مكان وجود جثمان الضحية، وعثر عليه وبه عدة جروح بكف اليدين، وفي حالة تعفن، فتعرف عليه والده، وتم نقله لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة.

كما تتبع رجال المباحث خط سير المتهم، وتمكنوا من تحديد هويته، وتبين أنه طفل عمره مقارب لعمر الضحية، وبتكثيف التحريات، حددوا موقع اختبائه وتمكنوا من القبض عليه، واقتياده لديوان القسم.