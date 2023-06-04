الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بدء صوم الرسل غدًا

الكنيسة
الكنيسة

يستعد الأقباط الأرثوذكس، في مصر والمهجر لبدء صوم الرسل غدا الإثنين، والذي يستغرق 37 يوما، طبقا لتقويم 2023.

ودائما ما يأتي صوم الرسل في اليوم التالي لعيد حلول الروح القدس والمعروف بعيد العنصرة، وفيه وفقا لما ورد بموقع كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية بالاسكندرية، بينما كان كثير من اليهود من نحو ثماني عشرة أمة ولسانا قد أتوا إلى أورشليم ليحتفلوا بالعيد، انسكب الروح القدس على الكنيسة ممثلة في العلية التي اجتمع فيها التلاميذ مع جمهور كثير من رجال ونساء، وحلَّ الروح القدس علي الجميع، فاكتسب العيد معني جديدًا في الكنيسة المسيحية إذ صار اسمه "عيد حلول الروح القدس"، أو "عيد الخمسين"، ومن ثم عرف في اليونانية باسم "بنديدكستي"، أي يوم الخمسين من قيامة المسيح من بين الأموات.

ومنذ ذلك التاريخ اعتبر عيد الخمسين أو عيد البنديكستي هو العيد الثاني في الكنيسة بعد عيد الفصح "القيامة". لذلك فهو يعد أقدم أعياد الكنيسة المسيحية بعد عيد القيامة. وهناك ثلاث إشارات إلي يوم الخمسين في العهد الجديد، وقد وصلتنا الاحتفالات التي كانت تقام في أثنائه من مذكرات السائحة الأسبانية الراهبة ايجيريا في القرن الرابع الميلادي.

ويقارن القديس جيروم بين الكنيسة الميسحية، وبين بدء تاريخ اليهود القومي فوق جبل سيناء، فيقول: هناك سيناء وهنا صهيون.. هناك الجبل المتزلزل وهنا البيت المهتز، هناك الجبل المتقد بالنار، وهنا الألسنة من نار.. هناك الرعب الصاخب، وهنا أصوات ألسنة كثيرة.. هناك رنين الأبواق، وهنا نغمات بوق الإنجيل.

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