الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأقباط يختتمون فترة الخماسين المقدسة اليوم

كنيسة
كنيسة

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم فترة الخماسين المقدسة، والتي بدأت يوم احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد يوم 16 من شهر أبريل الماضي.

وتختتم الكنيسة فترة الخماسين بحلول عيد حلول الروح القدس وهو المعروف باسم عيد العنصرة، ووفقا للتعريف الصادر عن كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية بمحافظة الاسكندرية فـ"عنصرة" لفظة عبرانية معناها اجتماع أو محفل.

واستخدمت الكلمة "عنصرة" لتشير إلي عيد الخمسين اليهودي الذي كان يجتمع فيه كل ذكر من اليهود من كل بقاع الأرض إلي أورشليم للاحتفال بالعيد.

كما أطلقت الكلمة أيضا علي عيد الخمسين المسيحي الذي فيه حل الروح القدس علي المجتمعين في علية صهيون، فصار يدعي في العهد الجديد "عيد العنصرة" في العبرية، أو "عيد البنديكوستي" في اليونانية.

ويقع عيد الخمسين اليهودي بعد سبعة أسابيع كاملة من عيد الفصح اليهودي، لذلك سمي "عيد الأسابيع". ويسمي أيضا "عيد الباكورة" " أي باكورة حصاد الحنطة (القمح)، وكذلك يدعي "عيد الحصاد" أي أتمام حصاد الشعير، وبدء حصاد الحنطة.

وعيد الخمسين عند اليهود هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى التي كان يتحتم علي كل ذكر من الشعب الإسرائيلي أن يذهب فيها إلي أورشليم، ليمثل أمام الرب، ويقدم تقدمته للرب ، وهي رغيفين وكان هذا الرغيف كبيرا في حجمه، فوزن الرغيف بحسب الشريعة يكون عشر الأيفة أي حوالي 2,3 لترا من دقيق القمح المحصود حديثا. وطبقا للمشنا كان طول الرغيف سبعة أشبار، عرضه أربعة أشبار، وسمكه سبعة أصابع من الدقيق الذي يطحن من غلة الحصاد ، مع ذبيحة سلامة، وذبيحة محرقة، وذبيحة أثم.

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