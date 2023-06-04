السجن 8 سنوات والغرامة لمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، عاملًا، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الشابو، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبي الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات.