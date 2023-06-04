باريس سان جيرمان يستهدف ضم هيرنانديز من بايرن ميونخ

يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحركاته لحسم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

باريس سان جيرمان يسعى لضم لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي باريس سان جيرمان أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ الألماني، في الصيف.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن باريس سان جيرمان يضع لوكاس هيرنانديز كأحد أولوياته للتعاقد معه خلال الأسبوع المقبل.

في المقابل، تريد إدارة بايرن ميونخ الاحتفاظ بلاعبي الفريق، خاصة بعد إقالة الثنائي أوليفر كان (الرئيس التنفيذي) وصالح حميديتش (المدير الرياضي) من منصبيهما.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية بين باريس سان جيرمان ولوكاس هيرنانديز

وأوضح الصحفي، أن مسئولي باريس سان جيرمان على تواصل مع وكيل أعمال لوكاس هيرنانديز، للاستفسار عن موقف اللاعب ومستقبله مع بايرن ميونخ، قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية في الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي والفرنسي، يوم 10 يونيو الجاري، وحتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني، يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 سبتمبر المقبلين.