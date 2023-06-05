"في ذكرى وفاتها".. أدوار الأم التي اكتسحت بها الفنانة هدى سلطان الدراما

يحل اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان التي كانت تلقب بالمتمردة، استطاعت أن تتميز في السينما والدراما معًا، فكان لشخصيتها فاطمة تعلبة شهرة كبيرة بعدما استطاعت أن تقدمها بكل احترافية.

وبالتزامن مع ذكرى وفاتها، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز وأهم أدوار الأم التي تميزت بها هدى سلطان خلال مشوارها الفني:

مسلسل الوتد:

استطاعت الفنانة الراحلة هدى سلطان أن تقدم عمل درامي جسدت خلاله دور الأم ببراعة، فكان مسلسل الوتد من أشهر أعمالها الفنية، وقدمت دور أم لأسرة مصرية كبيرة تستقر جميعها بنفس المنزل، وتقوم بتربيتهم بأسلوبها الخاص بهدف تكوين أسرة مترابطة وغير مفككة، وعرض المسلسل عام 1996 من إخراج أحمد النحاس، وتأليف خيري شلبي، وشاركها البطولة الفنان يوسف شعبان، هالة فاخر، وفادية عبد الغني.

مسلسل الليل وآخره

وكان لهدى سلطان في دور الأم بصمة أيضًا بمسلسل الليل وأخره الذي جسدت خلاله شخصية أم رحيم الأم الصعيدية التي تتميز بالحنية، والمسلسل من بطولة الفنان يحيى الفخراني وسعاد نصر، ونرمين الفقي وإبراهيم يسرى وطارق لطفي، ومن إخراج رباب حسين، وتأليف محمد جلال عبد القوى.

مسلسل أرابيسك

قدمت الفنانة هدى سلطان دور الأم أيضًا في مسلسل أرابيسك، حيث اعتادت على تجسيد دور الأم باحترافية، وقدمت بمسلسل أرابيسك دور الأم الطيبة والقوية في نفس الوقت، والمسلسل بطولة الفنان صلاح السعدني.

مسلسل ليالي الحلمية

سيطرت الفنانة الراحلة هدى سلطان على دور الأم في أغلب الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال حقبة زمنية كبيرة في حياتها، حيث قدمت دور الأم أيضًا في المسلسل الشهير ليالي الحلمية.

الجدير بالذكر أن الفنانة هدي سلطان ولدت في 15 أغسطس عام 1925، في كفر أبوجندي التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية، واسمها الحقيقي بهيجة عبدالسلام عبدالعال، ونشأت وسط عائلة ثرية وشديدة التحفظ، وشقيقها الفنان الشهير محمد فوزي الذي حقق نجومية كبيرة في الغناء والتمثيل والإنتاج.