حبس المتهم بقتل طفل فى المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته ودفنه داخل صبة خرسانية لإخفاء معالم الجريمة، وطالبت بسرعة إرسال تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة، كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بتغيب ابنه “مروان "10 سنوات" عن المنزل، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.