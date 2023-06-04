الحبس عامين لمتهم بترويع المواطنين بالخليفة

قضت محكمة جنح الخليفة، بالحبس عامين لمتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع المواطنين بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما ورد لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، واتهمته بالتعدي على نجلها، مقيم بذات العنوان، بالضرب محدثا إصابته بجرح نافذ بالجسم، وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، قام على إثرها بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثا إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.