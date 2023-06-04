وزير الأوقاف: مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر المساجد الأثرية فى مصر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد وتطويرها، مشيرًا إلى أنه خلال عام واحد تقريبًا تم تطوير ثالث مسجد أثري بعد ما تم من تطوير تاريخي غير مسبوق لمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، ثم مسجد سيدنا عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بمصر القديمة، ثم مسجد الظاهر بيبرس، مما يؤكد عناية الدولة المصرية بتاريخها وحاضرها ومساجدها الأثرية وبخاصة مساجد آل البيت.

وأوضح وزير الأوقاف، أن افتتاح المسجد رسميًّا الآن بعد نحو 225 عامًا تقريبًا من الإغلاق لم تقم فيه الشعائر، فقد أسس هذا المسجد الظاهر بيبرس 666 هجرية، وظل يؤدي رسالته مسجدًا نحو 550 عامًا وبدخول الحملة الفرنسية 1798م استخدمته موقعا عسكريًّا ثم توالت عليه الأحداث في عصر محمد علي ثم الحملة الإنجليزية إلى أن بدأ التفكير في إعادة ترميمه بتنسيق بين الدولة المصرية والجانب الكازاخي ما بين 2007 و2008 ثم توقف العمل وعاد بقوة في 2018م، إلى أن تم على هذا المستوى بتكلفة تقدر بنحو 237 مليون جنيه مصري.

وتابع: "ساهم فيها الجانب الكازاخي الشقيق بـ4 ونصف مليون دولار في 2007 و2008 تقدر بنحو 27 مليون جنيه في حينه، وساهمت وزارة الأوقاف من مواردها الذاتية تحديدًا بـ 60 مليونا و500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، ونحو 150 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار ما بين مواردها الذاتية ودعم موازنة الدولة المصرية من وزارة التخطيط والمالية".