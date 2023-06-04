الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شئون المسجد النبوى" تسخر طاقتها البشرية والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أكد مساعد الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن وكالة شئون المسجد النبوي تحرص على تقديم كافة الخدمات المتميزة وتسخير طاقتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائرون والمصلون بالراحة والطمأنينة في تأدية عبادتهم.

وقال الخضيري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن الوكالة كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها في خطة الحج لهذا العام 1444 هـ، لا سيما في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الزوار والمصلين، وذلك لتحقيق المرونة وضمان سلاسة الأعمال في الظروف المختلفة.

وأضاف أن الوكالة جعلت نصب عينيها خدمة زائري المسجد النبوي لينعموا بالراحة والسكينة، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات القيادة السعودية التي لا تألوا جهدًا في بذل الغالي والنفيس خدمة للحرمين الشريفين.

المسجد النبوي المصلين وكالة الأنباء السعودية واس الحج القيادة السعودية

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