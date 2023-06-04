الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سالى حمود: الذكاء الاصطناعى هو السلاح الأقوى على الساحة فى السياسة والعلم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة سالي حمود، أستاذة علوم الإعلام، إن الذكاء الاصطناعي هو السلاح الأقوى على الساحة في السياسة والمال والعلم والطب والهندسة وغيرها، لذلك من الطبيعي أن تبدأ الدول في التسابق مع بعضها، على أن تكون رائدة في وضع سياسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت "حمود"، خلال لقائها عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الذكاء الاصطناعي هو نتيجة معلومات متوافرة بسبب انتشار تكنولوجيا المعلومات وتطورها، فضلًا عن الابتكارات التي تمت في مجالات معينة مثل التواصل والصحافة والطب وغيرها.

 

الروبوت أصبح يستطيع أن يلقن نفسه ذكاءً

ولفتت أستاذة علوم الإعلام، إلى أن الروبوت أصبح يستطيع أن يلقن نفسه ذكاءً، ويعود ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى أن "جوجل" تعتمد على الإعلانات، لأننا صرنا أفرادًا رقميين.

 

وتابعت: كل نشاطاتنا موجودة على الساحات الرقمية والافتراضية، وبالتالي كل معلوماتنا موجودة عليها، مما سمح للمؤسسات الناشئة أن تؤسس حالها وتصير الأقوى على الساحة.

الذكاء الاصطناعي السلاح الأقوى الساحة السياسة العلم

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