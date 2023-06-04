الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإخبارية السعودية: اتحاد جدة يضم كريم بنزيما حتى 2025

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، اقتربت من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت القناة الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: " نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وأضاف البيان أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد.

وكان ريال مدريد، قد أعلن اليوم، في بيان رسمي، اتفاقه مع الفرنسي كريم بنزيما، على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف ، ومثلت قيم نادينا. حصل كريم بنزيمة على حق تقرير مستقبله".

وتابع البيان: "استمتع المدريديين وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم بأداءه السحري والفريد من نوعه، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية".

وأضاف البيان: "ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

 

اتحاد جدة كريم بنزيما ريال مدريد الإسباني نادي الإتحاد ريال مدريد أنمار الحائلي

الأكثر قراءة

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

الجامعة اليابانية تحصد المركز الـ55 عالميًا والتاسع محليًا في تصنيف «تايمز البريطاني»

مباحث الضرائب تضبط 671 قضية تهرب ضريبي في 3 أيام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

محافظ الجيزة يسلم 57 دراجة نارية وكرسيًا كهربائيًا لذوى الهمم

حملة لإزالة الإشغالات بالطالبية والعمرانية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)