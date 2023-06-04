الإخبارية السعودية: اتحاد جدة يضم كريم بنزيما حتى 2025

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، اقتربت من التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت القناة الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: " نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وأضاف البيان أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد.

#عاجل | نادي #الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/nSkrTtXVli — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) June 4, 2023

وكان ريال مدريد، قد أعلن اليوم، في بيان رسمي، اتفاقه مع الفرنسي كريم بنزيما، على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "كانت مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد مثالاً على السلوك والاحتراف ، ومثلت قيم نادينا. حصل كريم بنزيمة على حق تقرير مستقبله".

وتابع البيان: "استمتع المدريديين وجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم بأداءه السحري والفريد من نوعه، مما جعله أحد أعظم أساطير نادينا وأحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية".

وأضاف البيان: "ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".