وزير المالية التركى الجديد: الشفافية هى المبدأ الأساسى لتحقيق الرفاهية الاجتماعية

استلم وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، اليوم، مهام عمله من الوزير السابق نورالدين النبطي.

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب رسميًا، أكد شيمشك أن خفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط، وزيادة القدرة على التنبؤ وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، لهما أهمية حيوية بالنسبة لتركيا، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.

وشدد وزير الخزانة والمالية الجديد على أن الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون المبادئ الأساسية في تحقيق هدف زيادة الرفاهية الاجتماعية.

جودت يلماز نائبًا له.. الرئيس التركي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أعلن أردوغان عن تعيين جودت يلماز نائبًا للرئيس، محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية، وتعيين علي يرلي قايا وزيرًا للداخلية.

وأعلن أردوغان، أيضًا، عن تعيين ألب أرسلان بيرقدار وزيرًا للطاقة، كما تم تعيين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيرًا للخارجية.

كما أعلن الرئيس التركي عن تعيين يلماظ طونج وزيرًا للعدل، وتعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرًا للدفاع.

كما تم تعيين ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، محمد أوزهسكي وزيرًا للبيئة والتطوير العمراني، عثمان أشكري باك وزيرًا للشباب والرياضة، محمد أرسوي وزيرًا للثقافة والسياحة، يوسف تكين وزيرًا للتربية والتعليم، فخر الدين قوجة وزيرًا للصحة، محمد فاتح كاتشر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، إبراهيم يوماكلي، وزيرًا للزراعة والغابات، عمر بولات وزيرًا للتجارة، عبدالقادر أولال أوغلو وزيرًا للنقل والبنى التحتية.

وأعرب أردوغان عن شكره لأعضاء الحكومة السابقة الذين انضموا إلى مجلس النواب.

وتعهد الرئيس التركي بتنفيذ رؤية قرن تركيا أثناء فترة ولايته الجديدة.

وأكد أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب أبواب مرحلة جديدة، وفقًا لما نقله موقع تركيا الآن.