بكتابة مذكراتها.. أمبر هيرد تعود لدائرة الضوء مجددًا

أفاد موقع "رادار أون لاين" الأمريكي، بأن الممثلة الأمريكية أمبر هيرد تفكر جديًا في كتابة مذكراتها والكشف عن جوانب أخرى عن حياتها والمخفي في علاقاتها، وإعادة سرد ما تعرضت له خلال حياتها مع زوجها السابق الممثل جوني ديب بعد حربها القضائية المثيرة للجدل معه.

مذكرات مثيرة للجدل

وقالت إحدى صديقات «هيرد» إنها ستطلب 15 مليون دولار لنشر قصتها على الملأ بعد أن انشغل العالم بمحاكمة تشهير الزوجين السابقين، ما كشف الجانب السام داخل زواجهما قصير العمر، حيث تزوج ديب وهيرد لمدة عامين من 2015 إلى 2017.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن تصريحات المقربين من أمبر هيرد جاءت بعد نفي نجمة فيلم "أكوا مان" مؤخرًا انسحابها من هوليوود، حيث أكدت أنها تقيم في إسبانيا فقط بعد الحكم الذي صدر ضدها في يونيو الماضي.

وتابع أنه بعد الانتقال قالت هيرد إنها تخطط للبقاء في إسبانيا، وعندما سئلت عما إذا كانت ستبقى في مكانها ، قالت لمراسل محلي: "آمل ذلك، أحب العيش هنا".

وقالت صديقة هيرد عن خطط مذكراتها المحتملة: "المذكرات ستكون بعنوان لن يتم إسكاتها"، موضحة أنها تعرضت للمضايقة عبر الإنترنت من قبل متصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرضت لتهديدات بالقتل مع اندلاع معركتها القضائية مع ديب، فهي تشعر أنها عوملت معاملة سيئة للغاية أثناء المحاكمة.

وأضافت أن هيرد تشعر بالإحباط من أن النقاد يرونها كاذبة ويشوهون صورتها أمام الرأى العام، بينما يعود زوجها السابق للنجومية والأضواء مرة أخرى ويشعر وكأنه الضحية في هذه القصة.

وأكد الموقع أن جوني ديب عاد مرة أخرى للإعلام والأضواء من خلال صفقة عطور حطمت الأرقام القياسية، وظهوره في مهرجان كان السينمائي لعام 2023 لحضور العرض الأول لفيلمه الناطق باللغة الفرنسية «جين دو باري».