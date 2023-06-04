الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يبحث إقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام

محافظ اسوان
محافظ اسوان

كلّف محافظ أسوان، أشرف عطية، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بحضور جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت فى محافظة أسوان بما يفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأوضح المحافظ - فى بيانٍ - أنه يجب استغلال الموارد الطبيعية للمحافظة؛ لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت، بجانب التوصية بعمل مزايدة عالمية لكل الشركات المتخصصة، على أن يتم مناقشة ذلك مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها افتتاح فندق سياحي بعد توقفه لأكثر من 12 عامًا، وافتتاح وتشغيل 27 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أن المحافظ منذ توليه المسئولية أعطى أهمية كبيرة لدفع عجلة الاستثمار، والعمل على إزالة العوائق والإجراءات، وهو ما تجسد واقعًا ملموسًا بافتتاح وتشغيل المزيد من المصانع، بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والاقتصاد نحو الأسواق الإفريقية بإتاحة قاعدة تتمثل فى المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة المخطط إنشاؤهم. 

وأشارت نائب المحافظ إلى دراسة التوسع وتحقيق الامتداد الاستثماري داخل المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانًا؛ للاستفادة من المزايا الاقتصادية وقربها من الاحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية بما يعمل على تحقيق التنافسية العالمية، والقيمة المضافة وذلك في ظل الدعم الحكومي والبرلماني للقضاء على عوائق الاستثمار، وخاصة تعدد جهات الولاية، بالإضافة إلى العمل على ترفيق المناطق الصناعية.

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