وزير الداخلية التركي الجديد: مرجعنا الأساسي هو القانون وحقوق الإنسان

قال وزير الداخلية التركي الجديد علي يرلي كايا في أول تصريح له، اليوم، أود أن أعبر عن امتناني لوزيري سليمان صويلو، إنه لشرف لنا أن نتسلم راية الخدمة منك، إنه لمن دواعي وجودنا أن نبقي 85 مليون شخص على قيد الحياة في سلام وأمن أينما علمنا المحلق من أدرنة إلى هكاري".

جاءت تصريحات الوزير الجديد خلال مراسم التسليم من وزير الداخلية السابق سليمان صويلو داخل مقر وزارة الداخلية اليوم، وفقا لما نقله موقع تركيا الان.

وأشار يرلي كايا، إلي أن كل فرد مؤتمن علينا، مؤكدا أنه تحت تصرف الشعب التركي، متابعا "نحن على وعي بواجباتنا ومسؤولياتنا، مرجعنا الأساسي هو القانون وحقوق الإنسان، وهذا لن يتم المساومة عليه ".

وفي كلمة له خلال مراسم التسليم، قال وزير الداخلية التركي السابق، "أود أن أعبر مرة أخرى أنني تحت تصرف أمتنا الحبيبة، أحييكم جميعا بالحب".

جودت يلماز نائبا له.. الرئيس التركي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن أردوغان تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، كما أعلن تعيين علي يرلي كايا وزيرا للداخلية.

كما أعلن أردوغان تعيين ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة، كما تم تعيين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية.

وأعلن الرئيس التركي تعيين يلماظ طونج وزيرا للعدل، تعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع.

كما تم تعيين ماهينور اوزدمير غوكتاش وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، محمد اوزهسكي، وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، عثمان اشكري باك وزيرا للشباب والرياضة، محمد أرسوي وزيرا للثقافة والسياحة، يوسف تكين وزيرا للتربية والتعليم، فخر الدين قوجة وزيرا للصحة، محمد فاتح كاتشر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، ابراهيم يوماكلي وزيرًا للزراعة والغابات، عمر بولات وزيرة للتجارة، عبد القادر اولال اوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية.

وأعرب أردوغان عن شكره لأعضاء الحكومة السابقة الذين انضموا إلى مجلس النواب.