احتفالا بالعنصرة.. راعي كنيسة شيكاغو: الانجيل وأباء الكنيسة تحدثا عن الروح القدس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد حلول الروح القدس او عيد العنصرة كما هو معروف كنسيا.

هذا وقال القمص يوحنا نصيف، راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية في ولاية شيكاغو، في تدوينة له منذ قليل، بمناسبة عيد حلول الروح القدس على الكنيسة، إن اباء الكنيسة الاوائل لهم اراء قوية عن ذلك العيد فيقول البابا رقم 24 وهو البابا كيرلس الكبير الملقب بعامود الدين إن الروح القدس هو الرب المحيي.. ولو لم يكن هو الله، ما استطاع أن يؤلهنا، أي يجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية.

وأشار الى القديس هو الإنسان الذي امتلأ بالروح، وأعطى قيادة حياته للروح.. احترم وجوده، وأنصت لصوت توجيهاته انه ورد بالفصل الثامن من رسالة القديس بولس الى شعب رومية، والواردة بين صفحات الانجيل إن "الذين ينقادون بروح الله، أولئك هم أبناء الله".

وتابع: إضرام الروح القدس فينا بالصلاة ودراسة الكلمة، يملأنا بالحياة الإلهية، ويعيد تشكيلنا لنكون مشابهين أكثر لصورة المسيح.. ينبوع الروح سكن فينا بسر المسحة المقدسة، ويفيض في داخلنا عندما نتواصل معه بقلب أمين متضع، وذهن مستعد للارتواء بكلامه المحيي.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، قداس عيد العنصرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

جاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة. وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الروح القدس يتكلم ويبكت".