جرعة مخدرات وراء وفاة شاب في مصر القديمة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بهبوط في الدورة الدموية بسبب المخدرات في منطقة مصر القديمة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد.ر." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين أن سبب الوفاة إلى تناول المتوفى جرعة زائدة من المخدرات وإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة، و تحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.