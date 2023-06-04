بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. تفاصيل قانون الحيوانات الخطرة والأنواع المحظورة (فيديو)

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة هام جدًا، خاصة بعد ازدياد عدد الكلاب الضالة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي وصلت لما يقرب من 30 مليون كلب، مما أدى إلى زيادة حالات العقر التي بلغت 400 ألف حالة.

ونوه حسان، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأحد، بأن الدولة تتكبد ما يقرب من 30 مليار جنيه لتوفير الأمصال المضادة، لافتًا إلى أن القانون يحمي المواطنين من مخاطر الحيوانات الخطرة، خاصة الكلاب الضالة الشرسة، ونظم القانون سبل الحيازة ووضع الاشتراطات.

وأوضح أن من أهم هذه الاشتراطات: إصدار تراخيص الحيازة، وحدد لها مهلة لا تزيد عن عام للإصدار، على ألا يقل عمر مالك الكلب عن 18 عاما، كما حدد القانون عقوبة حيازة حيوان شرس بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل للمؤبد وغرامة مالية من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 4 ملايين جنيه، حال ثبوت تعمد الشخص شراء حيوان شرس بغرض الإيذاء.

وأشار خبير التطوير الحضاري إلى أن هيئة الطب البيطري وضعت عدة تعليمات لكيفية التعامل مع الحيوانات، خاصة الكلاب التي يمتلكها العديد من المواطنين، أبرزها عدم التنزه بالأماكن العامة إلا بوجود كمامة حديدية تغطي فم الكلب للحماية من مخاطر العقر.

الدولة اتخذت قرارات عاجلة لتطوير أسواق تجارة الحيوانات الخطرة

وواصل: الأسواق المنتشرة لتجارة مثل تلك الأنواع من الحيوانات الخطرة هي أسواق عشوائية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارات عاجلة لتطويرها حفاظا على البيئة والأرواح.