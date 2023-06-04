الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. تفاصيل قانون الحيوانات الخطرة والأنواع المحظورة (فيديو)

قانون الحيوانات
قانون الحيوانات الخطرة

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة هام جدًا، خاصة بعد ازدياد عدد الكلاب الضالة بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي وصلت لما يقرب من 30 مليون كلب، مما أدى إلى زيادة حالات العقر التي بلغت 400 ألف حالة.

ونوه حسان، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأحد، بأن الدولة تتكبد ما يقرب من 30 مليار جنيه لتوفير الأمصال المضادة، لافتًا إلى أن القانون يحمي المواطنين من مخاطر الحيوانات الخطرة، خاصة الكلاب الضالة الشرسة، ونظم القانون سبل الحيازة ووضع الاشتراطات.

وأوضح أن من أهم هذه الاشتراطات: إصدار تراخيص الحيازة، وحدد لها مهلة لا تزيد عن عام للإصدار، على ألا يقل عمر مالك الكلب عن 18 عاما، كما حدد القانون عقوبة حيازة حيوان شرس بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل للمؤبد وغرامة مالية من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 4 ملايين جنيه، حال ثبوت تعمد الشخص شراء حيوان شرس بغرض الإيذاء. 

وأشار خبير التطوير الحضاري إلى أن هيئة الطب البيطري وضعت عدة تعليمات لكيفية التعامل مع الحيوانات، خاصة الكلاب التي يمتلكها العديد من المواطنين، أبرزها عدم التنزه بالأماكن العامة إلا بوجود كمامة حديدية تغطي فم الكلب للحماية من مخاطر العقر.

الدولة اتخذت قرارات عاجلة لتطوير أسواق تجارة الحيوانات الخطرة 

وواصل: الأسواق المنتشرة لتجارة مثل تلك الأنواع من الحيوانات الخطرة هي أسواق عشوائية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارات عاجلة لتطويرها حفاظا على البيئة والأرواح.

قانون الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة تصديق الرئيس السيسي السيسي تفاصيل الأنواع المحظورة

مواد متعلقة

وزير خارجية العراق: موقف بغداد تجاه الأزمة السورية ثابت (فيديو)

بعد تعطل ناقلة بترول.. أسامة ربيع: إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة (فيديو)

سامح عاشور: عودة «الإخوان» مستحيلة.. ولولا «30 يونيو» لانتهت مصر لـ100 أو 200 عام

هدى سلطان.. «وتد» الفن المصرى

سنشهد مخاطر كبيرة.. على قطب يكشف حجم تأثير التغيرات المناخية على العالم

مدبولى: نعمل على تفعيل تجارة الترانزيت بميناءى الدخيلة والإسكندرية

بعد العاصفة الترابية.. نصائح لحماية الأطفال من التقلبات الجوية

مدبولى: رؤية متكاملة لإنشاء أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط

الأكثر قراءة

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى ولاية نيوجيرسى بأمريكا

قاتل شقيق خطيبته بروض الفرج: "كان عايز يفرقنا ويفسخ الخطوبة"

وزير الأوقاف: مسجد مصر تاج العمارة الإسلامية فى القرن الحادى والعشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)