الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لأقوال طليق سيدة لقيت مصرعها لتسلقها منزله لرؤية بناتها

جثة
جثة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء طليق سيدة لقيت مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد، للاستماع لأقواله.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عاما، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

- نتائج التحريات

وأضافت التحريات، أن السيدة المتوفاة حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطافا وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناته،  إلا أنها سقطت بعد اختلال توازنها وفارقت الحياة فى الحال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، إثر إصابتها بكسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

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