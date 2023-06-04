الجيش السودانى ينفى سقوط مدينة كتم بيد قوات الدعم السريع

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، الأنباء المتداولة بشأن سقوط إحدى المدن السودانية بقبضة قوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلحة السودانية في منشور عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين.

كما نشرت القوات المسلحة السودانية فيديو آخر، لجندي بالجيش وهو يؤكد استمراره في الحفاظ علي أمن بلاده ومواطنيه.

وقال الجندي في فيديو منشور علي الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، "لا تزال قواتكم المسلحة العين الساهرة واليد الباطشة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وفي سبيل ذلك نبذل الغالي والنفيس، ونلتحف السماء، وتروي دماء أبطالنا الأرض للذود عن حماكم".

- السعودية وأمريكا يؤكدان دعم استئناف المفاوضات

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن ميسري الحوار بين طرفي الصراع بالسودان ضمن مفاوضات جدة مستعدون لاستئناف المحادثات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان مشترك مع الخارجية الأمريكية،، إن وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار أمس والذي استمر لمدة 5 أيام.

وشدد البيان على أن البلدين حريصان على استمرار المحادثات، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

ودعا البيان السعودي الأمريكي المشترك الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.