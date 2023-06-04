ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بعقار بمنطقة كرداسة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال حريق بعقار بكرداسة، وأن ماسا كهربائيا تسبب في نشوبه.

وعاين رجال المباحث العقار لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين به، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق بعقار في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتبين لرجال المباحث أن الحريق اشتعل بعقار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.