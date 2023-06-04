الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بحضور جلسة البرلمان

الجلسة
الجلسة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بحضور جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وسط مشاركة نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من نواب محافظة أسوان، وممثلي كافة الوزارات المعنية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية بمحافظة أسوان، وسوء حالة المرافق ونقص الكهرباء والغاز. 

كما تضمن الطلب المطالبة بإنشاء منطقة صناعية لوجستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان لفتح آفاق جديدة للتصدير.

وعقب مناقشة طلب الإحاطة، توصلت اللجنة لمجموعة من التوصيات كانت من أبرزها استغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الاستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام الجرانيت، بجانب التوصية بعمل مزايدة عالمية لكافة الشركات المتخصصة، على أن يتم مناقشة ذلك مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة. 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة التى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها افتتاح فندق سياحي بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأيضاً افتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملي ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وغيرها الكثير والكثير. 

وأوضح أنه تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالي 47 وحده لعدد 37 مستثمر حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى توازى مع العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الإنفتاح على الأسواق الإفريقية. 

أسوان إقامة منطقة لوجيستية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشركات المتخصصة المشروعات بالمنطقة الصناعية منطقة لوجيستية للرخام والجرانيت مجلس النواب

الأكثر قراءة

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى ولاية نيوجيرسى بأمريكا

وزير الأوقاف: مسجد مصر تاج العمارة الإسلامية فى القرن الحادى والعشرين

قاتل شقيق خطيبته بروض الفرج: "كان عايز يفرقنا ويفسخ الخطوبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)