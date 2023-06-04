محافظ أسوان يكلف نائبته بحضور جلسة البرلمان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بحضور جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة، وسط مشاركة نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من نواب محافظة أسوان، وممثلي كافة الوزارات المعنية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية بمحافظة أسوان، وسوء حالة المرافق ونقص الكهرباء والغاز.

كما تضمن الطلب المطالبة بإنشاء منطقة صناعية لوجستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان لفتح آفاق جديدة للتصدير.

وعقب مناقشة طلب الإحاطة، توصلت اللجنة لمجموعة من التوصيات كانت من أبرزها استغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الاستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام الجرانيت، بجانب التوصية بعمل مزايدة عالمية لكافة الشركات المتخصصة، على أن يتم مناقشة ذلك مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية شهدت انطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة التى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها افتتاح فندق سياحي بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً، وأيضاً افتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملي ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وغيرها الكثير والكثير.

وأوضح أنه تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالي 47 وحده لعدد 37 مستثمر حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذى توازى مع العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الإنفتاح على الأسواق الإفريقية.