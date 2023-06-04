الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من مروة عبد الحق عبد العظيم، رشا محمد جمال منصور بكلية الطب، هالة السيد حسن ندا، محمد زين العابدين عبد الحميد بكلية الآداب، سها طلعت عبد الهادي بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من إكرام حمودة الجندي بكلية التربية، عمر محمد عبد اللطيف، بسنت ابراهيم عبد الناجي بكلية العلوم، سها عبد الحميد ابراهيم رميح، الشيماء ابو السعود ابراهيم بكلية الطب، مروة عادل محمد موسى بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مروه محمد ابراهيم بديوي، هالة عمر عبد الستار بكلية العلوم، طه احمد رشاد شلبي، محمد مصطفى السيسي، أسماء احمد شريف، سارة عادل لطفى، أمنية مصطفى ابو المعاطي، سماح محمد رضا، شيماء السيد عبد الغفار، محمد جمال عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية، منال زكى عبد السميع بكلية الطب، ايمان عبد المنعم سليمان بكلية الآداب، والموافقة على منح 30 درجة دبلوم، و63 درجة ماجستير، و27 درجة دكتوراه.

ترقية عضوا بهيئة التدريس وتعيين تقسيم مدرسا بجامعة

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