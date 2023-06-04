البورصة توافق على القيد المؤقت لأسهم شركة "طاقة عربية" تمهيداً للطرح

قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيـد أسهم شركة طاقة عربية، قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأسمال مصدر قدره 676,176 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن رأس المال موزع على 1,352,353 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلي:

"الإصدار الأول: 250,000 جنيه- الإصدار الثاني: 249,750,000 جنيه- الإصدار الثالث 196,364,080 جنيه- الإصدار الرابع 168,806,020 جنيه- الإصدار الخامس 26,006,800 جنيه- الإصدار السادس 35,000,000 جنيه"، بإجمالي 676,176,900 جنيه.

وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل على النحو التالي: (ص1 – ص 6) 1,352,353,800 سهم × 50 قرشاً = 676,176,900 جنيه..

وقررت البورصة، تسكين الشركة بقطاع "مرافق"، تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA.

ونوهت البورصة على الشركة، الالتزام بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذاً للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.

وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة، إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وأضافت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأشارت إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد.

وتابعت "على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد".