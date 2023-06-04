"تضامن النواب": مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات خطوة لتعميق الصناعة بمصر

اعتبر النائب حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها في مدينة العاشر من رمضان بمثابة مواصلة جهود الحكومة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعميق وتوطين صناعة السيارات بمصر.

وأشاد "المير" فى بيان له أصدره اليوم الأحد، بتصريحات المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة التى أكد فيها أن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو، إضافة إلى تأكيد الوزير بأن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار في السوق المصرية، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلية ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأعلن المهندس حسن المير عن اتفاقه مع تأكيد وزير الصناعة والتجارة بأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية، وأن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشاد المهندس حسن المير بتصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التى أكد فيها أن مجموعة مصانع الضفائر الكهربية تعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بمحافظة بورسعيد، معربًا عن فخره بتواجد هذا الكيان الصناعي على أرض المحافظة وتواجد أكثر من مصنع للضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، الذي يصدر للعديد من دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأعلن عن اتفاقه التام مع تأكيد اللواء عادل الغضبان بأن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، وأن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتسهم فى دعم السوق المحلية، وزيادة صادرات الدولة فى دول العالم، وتأكيد المحافظ أن بورسعيد حققت إنجازًا كبيرًا فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.