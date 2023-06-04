مباحث الضرائب تضبط 671 قضية تهرب ضريبي في 3 أيام

نجحت مباحث الضرائب بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى ضبط 671 قضية تهرب ضريبى، خلال 3 أيام.



و كان من أبرز القضايا المضبوطة «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين».



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية، العرض على النيابة العامة للتحقيق.