رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة معالجة صرف صحى ديروط وخط الطرد بالظهير الصحراوى

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، محطة معالجة صرف صحي ديروط بالظهير الصحراوي تمهيدًا للاستلام الابتدائي، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل والذي يخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية.



وبدأ الشرقاوي جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بدشلوط، والتي تم تسليمها بـ٢٠٢٠، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمكونات مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويضم المشروع 4 محطات رفع، وشبكات انحدار، محطة معالجة، وخط طرد، خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل تمهيدًا للاستلام الابتدائي.



كما تابع رئيس الشركة أقسام المحطة والأحواض التي تم تنفيذها، واستمع إلى شرح عن مراحل العمل ومعدلات التنفيذ والملاحظات التي تم رصدها، وجار تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة تمهيدًا للاستلام والتشغيل للمشروع، كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التي ستتم بالمحطة.



وشدد الشرقاوي، على ضرورة تلافي الملاحظات لتسليم المشروع وتشغيله في أسرع وقت ممكن، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كل العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة