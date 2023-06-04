النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق دهس شاب بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، ضبط وإحضار سائق دهس شاب أثناء عبور الطريق بكورنيش المقطم.



خلال عبور شاب طريق كورنيش المقطم تفاجأ بمرور سيارة ملاكي مُسرعة، ما كان من الصعب تفاديها لتدهسه ويفر قائدها هاربًا من موقع الحادث، ويسقط الشاب مُصابًا بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوجود مصاب إثر دهسه من سيارة مسرعة فرت هاربة بكورنيش المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبرفقتهم سيارة إسعاف مجهزة، تم نقل المصاب إلى مستشفى المقطم التخصصي لمحاولة إسعافه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.