طرح 14 محلًا تجاريا ومخبز للبيع بالمزاد العلني في برج العرب يوم 16 يوليو

أعلن المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب، طرح 14 محلًا تجاريا ومخبز للبيع بالمزاد العلني يوم 16 يوليو 2023.

وقال المهندس السيد همام إن المحلات والمخبز طرحت بمناطق مختلفة في برج العرب وتتراوح المساحات بين 19 إلى 278 مترا مربعا، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفينة بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا عن كل محل أو صيدلية.

وأوضح أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة تصل لنحو 25000 ألف جينه في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال نسبة 10‎%‎ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد، بالإضافة لنسبة 1‎%‎ مصاريف إدارية ونسبة 0.05‎%‎ لصالح مجلس الأمناء.

وأضاف رئيس جهاز أن ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز مدينة برج العرب يوم الأحد 16 يوليو 2023.

وكشف أن المناقصة تخضع القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.