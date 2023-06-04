وزير الخارجية السوري يطالب برفع العقوبات الغربية عن بلاده

طالب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، برفع العقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية التي فرضها الغرب على بلاده، مؤكدًا أنها فاقمت معاناة شعبه.

جاءت تصريحات المقداد خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، ولقائه مع نظيره العراقي، فؤاد حسين.

وقال المقداد، إن سوريا والعراق اتفقا على العمل للقضاء على الإرهاب ومواجهة العقوبات الغربية التي تستهدف الشعوب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أن المحادثات مع نظيره العراقي كانت بناءّة وشملت تعزيز التعاون في جميع المجالات، كما بحثا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأكد المقداد أن وجود سوريا في مؤسسات الجامعة العربية، سيعزز ثقل العمل العربي ويعطي أملًا متجددًا للشعوب بأنهم يد واحدة لمواجهة كل ما يتعرضون له.