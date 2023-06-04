الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف يكشف لـ"الباز" شهادته عن ثورة 30 يونيو فى "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمخرج خالد يوسف

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، اليوم الأحد، في رابع حلقات برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة إكسترا نيوز، المخرج خالد يوسف، ليوثق شهادته في ثورة 30 يونيو المجيدة، ويكشف علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية. 

ويكشف "يوسف"، خلال اللقاء، كواليس علاقته بجماعة الإخوان خلال فترة الجامعة، مرورا بالصدمات الكبيرة على مدار حياته المهنية، ومحاربته في انتخابات مجلس النواب.

كما يتحدث خالد يوسف خلال حلقة اليوم عن شهادته عما جرى يوم 28 يناير 2011 ومن هاجم قوات الشرطة على كوبري قصر النيل، بجانب كواليس توثيقه لثورة 30 يونيو.

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، حيث يذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، ويشارك في إعداده إحسان السيد والبدري جلال ومصطفى متولي.

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