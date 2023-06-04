الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«أوبك+» تعتزم السماح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط

أوبك
أوبك

قالت وكالة رويترز إن منظمة "أوبك+" ستسمح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط إذا تم التوصل لاتفاق جديد اليوم.

وأبدي سهيل المرزوعي وزير الطاقة الإماراتي، تفاؤله حول توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق في اجتماعها بالعاصمة النمساوية فيينا لمناقشة اتفاق جديد يعتمد على تعميق وتمديد خفض الإنتاج للعام المقبل.

«أوبك+» تعتزم السماح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط

 

وتناقش «أوبك +»  اتفاق "حزمة شاملة" قد يتضمن حصصاً جديدة للدول، مع إمكانية أن يمتد حتى نهاية 2024، وقد يتزامن مع تخفيضات إضافية في الإنتاج، و ستنتظر اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في هذه المقترحات، إذ تلتقي اليوم قبيل اجتماع وزراء تحالف "أوبك+" ومن بعدها ترفع توصياتها إلى الوزراء، وأشارت بعض التقارير الصحفية بالأمس أن "أوبك+" يبحث مكان تخفيض إضافي قد يصل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما توقعته كذلك مذكرة بحثية من "أر بي سي كابيتال".

وسيقرر تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط المزيد من خطوات سياسة الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد، حيث تعكس أسعار النفط الخام صراعًا مستمرًا بين أساسيات العرض والطلب والمخاوف الأوسع بشأن الاقتصاد الكلي.

البترول والثروة المعدنية التعاون مع مصر التعاون الاقتصادي مع مصر التعاون الاقتصادى العاصمة النمساوية وكالة رويترز وزير الطاقة الإماراتي

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