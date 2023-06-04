قالت وكالة رويترز إن منظمة "أوبك+" ستسمح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط إذا تم التوصل لاتفاق جديد اليوم.

وأبدي سهيل المرزوعي وزير الطاقة الإماراتي، تفاؤله حول توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق في اجتماعها بالعاصمة النمساوية فيينا لمناقشة اتفاق جديد يعتمد على تعميق وتمديد خفض الإنتاج للعام المقبل.

«أوبك+» تعتزم السماح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط

وتناقش «أوبك +» اتفاق "حزمة شاملة" قد يتضمن حصصاً جديدة للدول، مع إمكانية أن يمتد حتى نهاية 2024، وقد يتزامن مع تخفيضات إضافية في الإنتاج، و ستنتظر اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في هذه المقترحات، إذ تلتقي اليوم قبيل اجتماع وزراء تحالف "أوبك+" ومن بعدها ترفع توصياتها إلى الوزراء، وأشارت بعض التقارير الصحفية بالأمس أن "أوبك+" يبحث مكان تخفيض إضافي قد يصل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما توقعته كذلك مذكرة بحثية من "أر بي سي كابيتال".

وسيقرر تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط المزيد من خطوات سياسة الإنتاج في اجتماع اليوم الأحد، حيث تعكس أسعار النفط الخام صراعًا مستمرًا بين أساسيات العرض والطلب والمخاوف الأوسع بشأن الاقتصاد الكلي.