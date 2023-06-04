الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الكشف عن راتبه.. أزمة جديدة لجاري لينكر مع "بي بي سي"

جاري لينيكر
جاري لينيكر

أثار جاري لينيكر لاعب ليستر سيتي السابق والبالغ من العمر 62 عامًا الغضب الشعبي، بسبب راتبه، في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC)، وذلك بعد تسريب راتبه للإعلام  عقب شهور من أزمته مع الحكومة ووقفه عن العمل بسبب رأيه الشخصي.

وتحدث لينيكر في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعد شهور فقط من إيقافه عن العمل من قبل “بي بي سي” وإعادته إلى منصبه مجددا، بسبب انتقاده عبر حسابه على تويتر سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين.

اعتراف مثير للجدل

واعترف جاري بكونه المقدم الأعلى أجراً في بي بي سي، قائلاً: "إنه أمر صعب بسبب رسوم الترخيص، لكن علينا دفع مقابل القيمة الكبيرة التي نقدمها".

وتابع: "نشر الرواتب أمر صعب بعض الشئ، ولكنهم في النهاية يدفعون هذه الرواتب، لذا أمر نشرها متفق عليه".

وأضاف: "هذا الأمر يجعلني غير مرتاح، أنا من النوع الذي يدفع جيدًا في هذا البلد، والذي يقدم خدمة أكبر عدد من الجماهير".

وواصل جاري الاعتراف بأنه لا يستطيع تبرير راتبه أمام المهن الحيوية مثل الممرضات، لكنه ادعى أيضًا أن هذه الحجة غريبة نوعًا ما، مضيفًا: "أنا فريد من نوعي خصوصًا في تقديم البرامج، حيث عملت بجد للوصول إلى هنا".

وأضاف: "هذا لا يعني أنني يمكنني مقارنة راتبي براتب ممرضة، فهذه ليست الطريقة التي يتم حساب الأمور بها".

وأشار إلى أنه يمكنه كسب المزيد من الأموال في مكانًا آخر، لكنه يحب العمل مع هيئة الإذاعة البريطانية.

وشارك جاري سابقًا تفاصيل الاتفاقية التي أبرمها مع “بي بي سي” عقب انتقاده الحكومة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث رفض التراجع عن موقفه ما أدى إلى خرقه لاتفاقية الحياد مع الإذاعة البريطانية، ليتم وقف عمل برنامجه بشكل مؤقت.

بى بى سى لاعب بريطاني ليستر سيتي لينيكر جاري الإذاعة البريطانية

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