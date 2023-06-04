الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لصاحب محل بتهمة حيازته هيروين في الشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة صاحب سايبر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق  في القضية رقم 3042 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 959 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم  ، صاحب محل سايبر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه ب  أحرز بقصد الاتجار مخدر هيروين، وسلاح ناري -فرد خرطوش-  للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، حال حيازته 67 كيس من مخدر الهيروين وسلاح ناري - فرد خرطوش- وطلقة لذات العيار.

تبين حيازته للمخدرات بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المصاريف الجنائية المستشار محمد عبدالكريم الهيروين الاتجار

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