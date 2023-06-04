محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، والتى تستمر حتى 12 يوليو المقبل، وذلك في عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة مرسى مطروح.

ورافقت "الدستور" اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، خلال تفقد عدد من اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية الأزهرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والمستشار خالد جمال مستشار المواد الفلسفية لقطاع المعاهد، والدكتور فوزي جاد مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد، والدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والشيخ عبدالرازق الباحوري مدير التعليم الثانوي.

وتفقد محافظ مطروح عددًا من اللجان الامتحانية والإجراءات الأمنية المكثفة في محيط اللجان متمنيا التوفيق للطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء جامعة الأزهر، وذلك استجابة لمطالب الطلاب وأسرهم.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 12 لجنة للقسمين العلمى والأدبى، بعدد 707 طلاب وطالبات، حيث يتم العمل على توفير كل سبل الراحة للمراقبين والطلاب ودعم أي احتياجات وتذليل أي عقبات لانتظام سير الامتحانات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في بيان إعلامي سابق له، أن منطقة مطروح الأزهرية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها، على أعلى مستوي بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتنظيم دخول الطلاب اللجان، والكشف عن وسائل الغش، كذلك تم التشديد علي التدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٠٠٩

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٠٢٠

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٠٥٧

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٢٣٥

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٧٢٥

٢٠٢٣٠٦٠٤_١١٥٧٣٨