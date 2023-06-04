الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة "هـ.س" و"م.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "هيروين" في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين مالك وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين بحيازة وإحراز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث أنه حال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهمين يحرزان ويحوزان بواسطة بعضهما البعض جوهر الهيروين المخدر وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم الأول على 8 لفافات بلاستيكية شفافة اللون وعثر مع المتهم الثاني على 14 لفافة بلاستيكية شفافة اللون يحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر.

محكمة جنايات التجمع الخامس السجن المشدد 6 سنوات 200 ألف جنيه لاتجار في المواد المخدرة هيروين المستشار حسن فريد

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المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

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