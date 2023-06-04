الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عبدالغفار: وزارة الصحة المستفيد الأكبر من إطلاق نتائج دراسة الإنفاق الصحى

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة المستفيد الأكبر من إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي، موضحًا أنها نقلة نوعية في الدراسات الصحية والتي ستصب في صالح المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن عودة الدراسة كانت حلمًا منذ سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، الذى ينطلق الآن بحضور وزراء الصحة والمالية والتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن كل رقم في التقرير له فائدة ضخمة في المنظومة الصحية، من حيث الإنفاق الصحي الحكومي أو الإنفاق الشخصي من المواطنين، متابعًا: "فمثلًا التقرير يبرز الإنفاق على الدواء وهل يتم صرف الدواء في محله أو هناك هدر في الإنفاق"، لافتًا إلى أن مصر من أكبر الدول في الإنفاق على الدواء.

ووجّه عبدالغفار، بضرورة تحديث الدراسة كل عام أو عامين على الأكثر، والذي سيكون له انعكاس كبير على الخطوات الحكومية في المجال الصحي، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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